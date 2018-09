Mourinho dediserte seier til United-direktør

NTB Sport

Det har stormet rundt United i lang tid, og med to tap på sesongens tre første ligakamper har presset bygget seg kraftig opp rundt manager Mourinho.

Søndag slapp portugiseren å forklare en ny smell etter bortekampen mot et Burnley-mannskap som kun har poengløse West Ham bak seg på tabellen så langt. I stedet fikk Mourinho se laget sitt ta tre kjærkomne poeng.

I forkant av kampen hadde United-supportere sammen leid et småfly som fløy over arenaen med et banner med påskriften «Ed Woodward, spesialist i å mislykkes». Woodward er United-direktør.

– Jeg ser aldri mot himmelen under kampen, med mindre jeg ønsker hjelp fra han der oppe, spøkte Mourinho etter kampen.

– Jeg så ikke flyet, men Ed Woodward vant i aften. 2-0, fortsatte han i det som lignet en støtteerklæring til sjefen.

Straffebom

United-oppturen hadde måltyven Lukaku en stor del av æren for. Belgieren hadde kun ett mål på sesongens tre første kamper, men kunne plusse på ytterligere to i den fjerde.

Den første scoringen kom rett før halvtimen var spilt. Alexis Sánchez slo et strålende innlegg til en umarkert Lukaku, som enkelt kunne stange gjestene i ledelsen.

Minuttet før pause var målscoreren på farten igjen. United holdt trykket oppe etter en avslutning, og etter klabb og babb i Burnley-feltet lå ballen fri foran keeper Joe Hart. Lukaku takket for muligheten som bød seg og satte enkelt inn 2–0.

Burnley hadde lite å by på før pause.

Også etter pause dominerte gjestene fra Old Trafford, og etter halvspilt omgang pekte dommer Jon Moss på straffemerket etter at innbytter Marcus Rashford ble lagt i bakken på klønete vis av Aaron Lennon.

Paul Pogba har scoret på to straffespaark så langt denne sesongen, men søndag møtte han sin overmann i keeperveteranen Joe Hart. Franskmannen trippet i kjent stil mot ballen, men Hart var kjapt nede i sitt høyre hjørne og reddet forsøket.

Rashford utvist

Innbytter Rashford hadde ikke før skaffet straffe, så utmerket han seg med negativt fortegn. Snaut 20 minutter gjensto da Burnleys Phil Bardsley kom med en ettersleng mot United-spissen.

Rashford spratt på beina og gikk panne til panne med Bardsley. Dommer Moss mente situasjonen kvalifiserte til gult kort på Bardsley og rødt til Rashford.

Dermed måtte gjestene fullføre kampen med ti mann.

Tomålsscorer Lukaku burde ha satt inn sitt tredje for dagen da han kom alene med Hart etter 78 minutter og rundet sisteskansen, men Burnley-forsvarer Ben Mee avverget med sin inngripen i situasjonen. Lukaku mente han burde hatt straffe, dommer Moss sa nei.

Med seieren klatret United til tiendeplass på tabellen. Burnley er fortsatt nest sist.

