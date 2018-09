Lacazette sikret Arsenal-sliteseier i svak kamp mot Cardiff

NTB Sport

Både Neil Warnock og Unai Emery kommer til å prioritere forsvarsøvelser på trening kommende uke etter søndagens oppgjør mellom Cardiff og Arsenal. Forsvarsspillet var generelt ikke engelsk toppfotball verdig og utgjorde en viktig del av oppgjøret.

Arsenal slet lenge i Wales, men kan takke Lacazette for at tre poeng blir med tilbake til London. Franskmannen vartet opp med ett mål og målgivende på åpningsscoringen til Shkodran Mustafi. Pierre-Emerick Aubameyang scoret Arsenals andre mål.

Víctor Camarasa og Danny Ward scoret for hjemmelaget som leverte god innsats på eget gress.

Første Cardiff-mål

London-laget kom best i gang i Wales. Rødtrøyene utnyttet kluss og et sleivspark i Cardiffs forsvarsrekke og fikk kriget fram et hjørnespark etter elleve minutter. På det løp Shkodran Mustafi seg fri og stanget inn ledelsen fra kort hold.

Arsenal skapte en rekke muligheter, men samtidig var sisteskansen Petr Cech utrygg med ballen i beina og inviterte vertene inn i kampen.

Like før pause sørget Víctor Camarasa for walisernes første scoring i årets sesong. En grusom tversoverpasning fra Granit Xhaka ble plukket opp, og innlegget til Joe Bennett fant spanjolen som enkelt vendte bort Nacho Monreal og skjøt ballen hardt over Cech.

Lacazette matchvinner

Unai Emery var neppe fornøyd med det hans menn hadde vartet opp med de første 45. Arsenal tok grep like etter pause, og etter et drøyt kvarter sikret Pierre-Emerick Aubameyang 1-2 utakbart for Cardiff-keeper Neil Etheridge med et flott langskudd.

Gleden skulle vise seg å være kortvarig. London-klubben hadde ikke fått bukt med forsvarsproblemene da Danny Ward fikk heade inn utligningen umarkert fra åtte meter. Bobby Reid kunne fort ha fullført en snuoperasjon etter å ha dratt av to mann etter 80 minutter, men skuddet gikk rett på Cech.

Minuttet senere mottok Lacazette ballen feilvendt, vendte opp og smalt inn ballen i nettaket fra skrått hold. Franskmannen leverte med det en sterk søknad om plass i startelleveren til rødtrøyene, som kunne juble for at tre poeng ble med tilbake til London tross Cardiff-press i sluttminuttene.

