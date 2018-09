Fra europacuptriumf i Israel til nederlag i Nord-Norge for Sarpsborg

NTB Sport

Geir Bakkes Sarpsborg har hatt en hektisk uke. Senest torsdag kveld sørget blåtrøyene for en jubelkveld for norsk fotball da laget tok seg til gruppespillet i europaligaen. Allerede søndag ventet ny kamp da østfoldingene gjestet Bodø/Glimt på Aspmyra.

Tross tett program gjorde Bakke kun to endringer fra elleveren som startet mot Maccabi Tel Aviv. Bakkes utvalgte klarte derimot ikke å skape en ny jubelkveld søndag. Bodø/Glimt vant fortjent 3-1 etter scoringer fra Philip Zinckernagel, Kristian Fardal Opseth og Ulrik Saltnes. Patrick Mortensen scoret for gjestene.

– De var mye bedre enn oss

På spørsmålet om reisene og kampprogrammet har kostet, var svaret fra Sarpsborg-treneren kontant.

– Nei, jeg synes Bodø/Glimt var knakende gode i dag. I dag var Bodø/Glimt mye bedre enn oss, sa Bakke til Eurosport etter kampen.

I Glimt-leiren var stemningen naturlig nok langt lystigere etter søndagens fortjente seier.

– Vi begynner å se mer og mer av det vi jobber med på trening. Vi begynner å vise et stabilt høyere nivå, og det hjelper å øve, vinne kamper og bygge selvtillit. Det er klart at vi møter nok et litt slitent Sarpsborg-lag, men jeg synes vi allikevel vinner veldig fortjent og gjør en meget god kamp, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til kanalen.

Misbrukte gigantsjanse

Østfoldingene hadde alle sjansers mor til å ta ledelsen da Glimt-forsvaret og keeper Ricardo Friedrich surret det til. På tilnærmet åpen kasse hadde Matti Lund Nielsen ekstremt mye tid og Rashad Muhammed som en mulighet, men dansken ble for ivrig og presterte å treffe Fredrik André Bjørkan som var eneste hinder.

Gigantsjansen fikk bodøværingene til å ta seg sammen. Kun en feberredning fra Aleksandr Vasjutin hindret Kristian Fardal Opseth i å heade inn ledelsen etter tjue minutter.

Glimt-ledelsen kom allikevel ti minutter senere da Vegard Moberg fint spilte igjennom Philip Zinckernagel som var iskald mot Sarpsborgs russiske sisteskanse.

Returenes aften

Sarpsborg brukte likevel ikke lang tid på å svare. Like etter ga Friedrich en retur på et hjørnespark, og Patrick Mortensen viste angrepsinstinkt og prikket inn utligningen.

Rett før pausen fikk Fardahl Opsahl notert seg for sin niende seriescoring i år da Vasjutin ga en svak retur på skuddet til José Angel. To mål etter to keeperreturer er sjelden kost.

Ulrik Saltnes økte ledelsen til 3-1 rett etter pausen. Mye av æren må gis til Bjørkan som vartet opp med en raid på venstrekanten. Bjørkans svake avslutning fra kloss vinkel snek seg i stolpen, og på stolpereturen kriget Saltnes inn scoringen.

