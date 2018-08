Rosenborg fikk revansjemulighet mot Celtic

NTB Sport

Rosenborg havnet i gruppe B.

Rosenborg møtte Celtic i kvalifiseringen til mesterligaen tidligere i år. Da endte det med at Celtic og Kristoffer Ajer var det beste laget over to kamper. Celtic vant 3-1, mens det ble uavgjort 0-0 på Lerkendal.

Både Salzburg og Leipzig er eid av leskedrikkgiganten Red Bull. I Salzburg spiller tidligere Lillestrøm- og Molde-spiller Fredrik Gulbrandsen

Sarpsborg kom i gruppe I med Malmö, Genk og Besiktas. i Malmö spiller norske Andreas Vindheim, og i Genk spiller landslagsspilleren Sander Berge.

– Vi må si oss fornøyde. Jeg føler at det er lag vi kan bite litt i leggen. Det blir tøft, men vi ser ikke på det som noen umulighet, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2.

Bakke sier han vet lite om Besiktas, men tror Genk er hakket bedre enn Maccabi Tel Aviv, som de slo ut i den siste kvalifiseringskampen.

– Vi må henge i tauene og få ut det maksimale i oss selv, konkluderte Bakke.

Om den skandinaviske duellen mot Malmö tror Bakke det kan være muligheter hjemme på Sarpsborg stadion.

– Men det er topp nordisk det, sammen med RBK og FC København.

