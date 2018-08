Moussa Dembélé solgt til Lyon

NTB Sport

Celtic-manager Brendan Rodgers har flere ganger sagt at Dembélé ikke ville bli solgt i dette overgangsvinduet, men ryktene om den forestående overgangen begynte å svirre da spissen uteble fra trening dagen før torsdagens europaligakvalifisering.

Da var han angivelig i samtaler om sin framtid, og han spilte ikke da Celtic tok seg til gruppespillet med 3-0 over Suduva. Fredag morgen var spissen aktiv på sosiale medier, der han beklaget seg over klubbens motvilje mot å la ham gå til Lyon.

22-åringen gikk av treningsfeltet etter bare et kvarter etter en diskusjon med Rodgers. Fredag kveld aksepterte Celtic budet fra Lyon, som skal være på 18 millioner pund (om lag 190 millioner kroner).

– Hver avgjørelse vi fatter i Celtic vil alltid være i klubbens og våre supporteres interesse, sa Rodgers i en uttalelse på klubbens nettsted.

Han gjorde det klart at Dembélé ikke hadde fått noe løfte om at han skulle få forlate klubben, og at han ikke hadde noe ønske om å selge ham.

– Likevel er avgjørelsen om å godta budet fattet til beste for førstelagstroppen, trenerapparatet og kulturen og miljøet vi har skapt de to siste sesongene.

I klartekst betyr det trolig at han ikke ønsket en misfornøyd spiller som skapte dårlig stemning.

Rosenborg gjester Celtic Park i første runde av mesterligaens gruppespill. Det skjer torsdag 20. september.

Lyon har god bruk for Dembélés ferdigheter. Fredag kveld ble det 0-1-tap hjemme mot Nice i Ligue 1. Allan Saint-Maxim scoret målet som ga gjestene tre poeng.

