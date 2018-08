Ajer scoret da Celtic sikret europaligaspill

NTB Sport

Celtic slo ut Rosenborg i 2. kvalifiseringsrunde til mesterligaen, men røk selv ut for AEK i den neste. Torsdag sikret både Celtic og Rosenborg seg plass i europaligaen.

Avansement var ikke gitt etter 1-1 i første kamp i Litauen, men hjemme i Glasgow var det egentlig ingen tvil. Leigh Griffiths scoret med et frispark i første omgang, hans 100. mål for klubben. Callum McGregor og Ajer økte hver sin gang etter pause.

Nordmannens hodestøt på innlegg fra Griffiths gikk i en bue over keeper og landet i mål ved lengste stolpe. Det var hans aller første scoring for Celtic, og det ga tydelig mersmak. Mot slutten holdt nordmannen på å bli tomålsscorer da han etter et langt løp ble spilt gjennom av Olivier Ntcham, men keeper rykket ut og reddet.

– Vi fortjente å gå videre. Dette var mye bedre enn det vi viste forrige uke, og intensiteten var god, særlig i annen omgang. Jeg er fornøyd med målene og med at vi holdt nullen igjen, sa manager Brendan Rodgers.

Flere av Ajers landslagskolleger tok seg også videre torsdag kveld. Sander Berge spilte hele kampen da Genk slo Brøndby 4-2 i Danmark og gikk videre med utklassingssifrene 9-4.

Mbwana Samatta, som gjorde hattrick i første kamp, scoret også torsdag.

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen da Olympiakos spilte 1-1 borte mot Burnley og vant 4-2 sammenlagt. Daniel Podence sendte gjestene i ledelsen i det 83. minutt, og Matej Vydras utligning ble bare et trøstemål for Premier League-klubben.

For Sigurd Rosted og hans Gent blir det ikke europacupspill. Det ble 0-2-tap borte mot Bordeaux torsdag, etter scoringer av François Kamano go Jimmy Briand. Rosted spilte hele kampen.

Tidligere torsdag bidro Andreas Vindheim med to assist til at Malmö slo Midtjylland 2-0 i det nordiske oppgjøret i Herning og vant 4-2 sammenlagt, mens både Sarpsborg og Rosenborg vant retten til å representere Norge i gruppespillet.

