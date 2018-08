Røde Stjerne slipper tomme tribuner i mesterligadebut

NTB Sport

Beograd-klubben, som vant serievinnercupen i 1991, kvalifiserte seg onsdag til mesterligaens gruppespill for første gang siden turneringen i 1992 ble etablert som serievinnercupens avløser.

Røde Stjerne ble tidligere i måneden straffet av UEFA for gjentatte tilfeller av publikumsopptøyer. Hjemmekampen i 4. kvalifiseringsrunde mot Salzburg måtte spilles uten tilskuere, og klubben skulle egentlig stengt tribunene også i en europacupkamp til.

Onsdag lå Røde Stjerne under 0-2 i returkampen, men sikret 2-2 med to scoringer på 75 sekunder i annen omgang, og torsdag kunne tilhengerne juble igjen da UEFAs ankeutvalg rett før gruppetrekningen meldte at straffen er nedsatt slik at publikum får se lagets hjemmedebut i mesterligaen.

(©NTB)