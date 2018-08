Mesterligaplassen borte på et øyeblikk for Salzburg

NTB Sport

Munas Dabbur scoret for hjemmelaget rett før og rett etter pause, det siste på straffespark. Dermed ledet Salzburg 2-0 både i onsdagens returkamp og sammenlagt, og det så ut til å bli mesterligaspill for det østerrikske mesterlaget med Fredrik Gulbrandsen i stallen og Erling Haaland på vei.

Gjestene ville det annerledes. I det 65. minutt reduserte Ben Nabouhane assistert av Degenek etter et frispark fra Nenad Krsticic, og ett minutt senere nikket Degenek inn 2-2 etter et nytt frispark fra Krsticic.

Med sammenlagt 2-2 går Beograd-klubben til mesterligaen på bortemålsregelen, mens Salzburg må nøye seg med europaligaspill.

Første gang

Salzburg røk ut i mesterligakvalifiseringen for sjuende gang på rad, og for femte gang i siste runde. Røde Stjerne, som vant serievinnercupen i 1991, er for aller første gang klar for mesterligaens gruppespill.

– Dette er en enorm suksess for oss. Vi har jobbet så hardt for det, sa Røde Stjerne-trener Vladan Milojevic.

– Skuffelsen er veldig. Vi prøvde alt helt til kampens siste sekund, sa Salzburg-kaptein Andreas Ulmer.

Den storsatsende klubben må fortsatt vente på sin debut i mesterligaens gruppespill.

Benfica vendte

Benfica er klar for en ny mesterligasesong etter å ha herjet med PAOK i Hellas og vunnet 4-1. Grekerne hadde store forventninger etter 1-1 i bortekampen, og de ble enda større da Aleksandar Prijovic scoret et tidlig ledermål i Thessaloniki.

Jardel utlignet i det 20. minutt, og dermed var man like langt. Så scoret Eduardo Salvio på straffespark, og Pizzi punkterte langt på vei kampen før pause. Et nytt straffespark fra Salvio fastsatte resultatet tidlig i annen omgang.

– Starten var vanskelig, men vi viste karakterstyrke og vendte det. Vi fortjente å gå videre, sa Franco Cervi, som skaffet det første straffesparket.

PAOK måtte avslutte med ti mann etter at Léo Matos fikk rødt kort kvarteret før slutt.

PSV Eindhoven hadde langt på vei sikret mesterligaplass med 3-2 borte over BATE Borisov i første kamp, og returkampen ble en formalitet med 3-0-seier til det nederlandske mesterlaget. Steven Bergwijn, Luuk de Jong og Hirving Lozano scoret målene.

