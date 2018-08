Hansen med to strafferedninger i Rosenborgs europaliga-avansement

NTB Sport

Rosenborg var i førersetet før returmøtet i Skopje med 3-1 fra Lerkendal, men må takke Hansen for at hjemmelaget ikke hadde tatt over initiativet i starten av annen omgang.

RBK-keeperen reddet først et straffespark fra uromomentet Besart Ibraimi helt nede ved stolperota etter 19 minutter, før Hansen var der igjen da Izar Emini tok over straffansvaret da hjemmelaget fikk en ny sjanse fra elleve meter i det 48. minutt. Denne gangen slengte han seg så lang han var til den ene siden.

– Det ble en interessant kamp, særlig med to straffer. Men til sjuende og sist handler det om en lagprestasjon. Også krydret vi det med noen individuelle prestasjoner. Det er normalt de fremste som gjør det i Rosenborg, men det er gøy å få gjøre det, sa Hansen til TV 2.

– Første omgang var hektisk fra start til slutt, men etter den andre straffen ble brodden tatt ut av dem, la han til.

Strafferedningene gjorde noe med moralen til hjemmelaget, og vondt ble til verre da Even Hovland tuppet inn 1-0 til bortelaget i etterkant av en corner etter 68 minutter.

RBKs andre mitstopper Tore Reginiussen fastsatte resultatet til 2-0 da han fikk gå til værs helt alene på bakre stolpe på et frispark etter 84 minutter.

Bendtner-skade

Et skår i gleden for Rosenborgs midlertidige trener, Rini Coolen, var at Nicklas Bendtner tok seg til baksiden av låret etter et langskudd like etter. Dansken haltet av banen og måtte bytte.

Det er annet år på rad at Rosenborg tar seg til gruppespillet i europaligaen.

– Jeg er veldig glad, stolt og fornøyd med at vi nok en gang kommer oss til et gruppespill, sa Hansen.

Forrige sesong ble den regjerende mesteren i Eliteserien nummer tre i sin gruppe. Vardar Skopje, Real Sociedad og Zenit var de øvrige lagene i gruppa.

Det var veldig varmt i Skopje torsdag, og Rosenborg-spillerne så ut til å være preget av de vel 30 varmegradene i Makedonias hovedstad.

Trekning fredag

Hjemmelaget kjørte over trønderne i første omgang på nasjonalarenaen, og Hansen måtte i aksjon både før og etter det første straffesparket.

Rosenborg kom mer med i kampen etter Hansens annen strafferedning og Nicklas Bendtner fikk en mulighet til å overliste Kostadin Zahov etter 50 minutter, men keeperen var med på notene.

Seieren betyr at Rosenborg får viktige millioner inn på konto i løpet av høsten. Adresseavisen har regnet ut at Rosenborg vil tjene om lag 65 millioner på europaeventyret.

Rosenborg slår følge med Sarpsborg i gruppespillet denne sesongen. Hvem lagene møter i gruppespillet avgjøres i Monaco fredag.

