Filip Ingebrigtsen fraløpt på siste runde

Han var eneste nordmann i feltet etter at lillebror Jakob trakk seg på grunn av halssykdom. Filip løp inn til 3.34,13 og var nesten tre sekunder bak den kenyanske vinneren Timothy Cheruiyot.

– Jeg har kjent siste uke at jeg ikke har helt overskudd i muskulaturen. Det føltes drit på sisterunden. Da hadde jeg ingen respons, og bare vondt i muskulaturen, sa han til NRK.

– Jeg er skuffet, for jeg følte meg bra og offensiv. Fra god posisjon kunne jeg ha vært med å kjempe om seieren på en god dag, men da ville jeg trengt en mye bedre sisterunde. Da jeg skulle kjøre på, kjentes det bare tyngre og tyngre.

Cheruiyot vant foran landsmannen Elijah Motonei Manangoi, mens Ayanleh Souleiman fra Djibouti ble nummer tre. Ingebrigtsen ble slått også av to løpere fra Marokko og en fra Etiopia.

– Filip reagerte på antibiotika han fikk for skaden sin i Berlin, og han har slitt med å kvitte seg med syre. Han manglet 200 meter i dag. Det er irriterende, for han var på vei etter å ha hatt kjempeproblemer etter EM i Berlin, sa far Gjert Ingebrigtsen til NRK.

