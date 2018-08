Federer klar for omstridte Kyrgios i US Open

NTB Sport

Den sveitsiske 37-åringen har vunnet to av bare tre tidligere møter med den talentfulle australske hissigproppen. Hver gang har kampen gått til et avgjørende sett.

Federer slo Paire for sjuende gang på like mange forsøk da han vant 7-5, 6-4, 6-4. I den sterke heten sørget han for at han ikke trengte å oppholde seg på banen lenger enn strengt nødvendig.

Neste oppgave blir Kyrgios, som også hadde fransk motstand torsdag. Pierre-Hugues Herbert ble slått 4-6, 7-6 (8-6), 6-3, 6-0 i en kamp som fikk sitt vendepunkt etter en kuriøs episode.

Da Kyrgios lå under 0-3 i 2. sett klatret den svenske dommeren Mohamed Lahyani ned fra stolen og snakket med Kyrgios om prestasjonen hans.

Trodde han trengte hjelp

– Han sa at jeg ikke gjorde sporten en tjeneste slik jeg framsto, sa Kyrgios, som på det tidspunkt ble buet ut av tilskuerne, etter kampen.

I en pressekonferanse hvor han ga ironiske og sarkastiske svar fikk Kyrgios fram at han ikke hadde følt seg bra i heten, men at det bedret seg da han fikk i seg salt. Etter hendelsen feide han mer eller mindre Herbert av banen.

En talsmann for turneringen sa at Lahyani klatret ned fra stolen så Kyrgios skulle høre ham i all støyen. Han var bekymret for om australieren trengte hjelp, ettersom han spilte så svakt og virket så uinteressert.

Kyrgios er gjentatte ganger blitt straffet for sine påfunn og uttalelser.

Utslått

12.-seedede Pablo Carreño-Busta og 14.-seedede Fabio Fognini forsvant begge ut av turneringen torsdag, på en dag da spillerne seedet fra 4.- til 6.-plass i kvinneturneringen tok seg videre til 3. runde.

Angelique Kerber, Petra Kvitova og Caroline Garcia slo ut henholdsvis Johanna Larsson, Wang Yafan og Mónica Puig.

(©NTB)