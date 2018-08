Real Madrid kjøpte tilbake Mariano Díaz

NTB Sport

Den spanske storklubben solgte 25-åringen til Lyon i fjor sommer, men sikret seg retten til å kjøpe ham tilbake ved å matche andre klubbers bud på spilleren.

Sevilla bød 30 millioner euro (292 millioner kroner), og Real Madrid hentet dominikaneren tilbake til Madrid for den summen.

I virkeligheten vil Real Madrid slippe med å overføre mindre penger ettersom klubben fortsatt eide 35 prosent av rettighetene til spilleren.

Spilte med Ødegaard

Mariano kom til Real Madrids ungdomsavdeling i 2011. Han spilte en stund for klubbens reservelag Castilla sammen med Martin Ødegaard og slo seg inn i førstelagstroppen i 2016-17 under Zinedine Zidanes ledelse.

Selv om han var bak Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema og Álvaro Morata i kampen om spilletid, scoret Mariano fem mål på de 302 minuttene han fikk spille.

Lyon kjøpte ham for åtte millioner euro i fjor, og han scoret 21 mål på 44 kamper for klubben, deriblant 18 mål i Ligue 1.

Real Madrid opplyser at Mariano har signert for fem år og vil bli presentert for medier og tilhengere fredag.

Erstattes av Démbéle?

Onsdag var for øvrig Moussa Démbéle borte fra Celtic-trening dagen før europaligakvalifiseringen mot Suduva, angivelig for å diskutere sin framtid i klubben. Franskmannen skal være sterkt ønsket av Lyon som erstatter for Mariano.

– Han er ikke en spiller vi ønsker å miste. Han er et fenomenalt talent, men vi vet at han ikke vil være her for alltid. Han er som mange andre europeere, han vil utvikles i en god klubb og så reise videre, sa Celtic-manager Brendan Rodgers, som bekreftet at det er «stor interesse» for Démbéle.

