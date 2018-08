Ronaldo-brasse ble årets mål i Europa

NTB Sport

Scoringen i Torino var så vakker at den høstet applaus fra motstanderens tilhengere, som nå håper at Ronaldo fortsetter å score vakre mål for, ikke mot, Juventus etter sommerens overgang.

Ronaldo viste suveren kroppskontroll og teknikk da han la seg bakover og fluktet et innlegg fra kanten i mål mens han lå vannrett i lufta med høyrefoten høyt over hodene på Juventus-forsvarerne. Målet hjalp Real Madrid til 3-0-seier på bortebane.

Scoringen fikk 197.496 av de 346.915 stemmene da brukerne av UEFAs nettsted stemte på sin favoritt blant 11 nominerte scoringer. Alle UEFAs turneringer var representert i utvalget, og bare mål scoret i UEFA-turneringer eller landskamper var valgbare.

Toer ble Dimitri Payet med et flott solomål for Marseille i 5-2-seieren mot Leipzig i europaligaens kvartfinale. Det målet fikk 35.558 stemmer.

Nummer tre ble Eva Navarro, som scoret fra langt hold da Spania slo Tyskland 2-0 i EM-finalen for J17-lag. Hennes scoring fikk 23.315 stemmer.

UEFA kåret sesongens mål for fjerde gang. Mario Mandzukic vant i 2017 for et mål for Juventus mot Real Madrid.

Lionel Messi vant både i 2015 og 2016 for mesterligascoringer for Barcelona, mot henholdsvis Bayern München og Roma.

