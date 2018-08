Lagerbäck gir Johansen tid

NTB Sport

– Jeg tror at det er enklere for eldre spillere å takle perioder uten spilletid enn for yngre, sier Lagerbäck, som legger mest vekt på prestasjoner på landslaget når han gjør uttakene.

Derfor var det ikke tvil om at han skulle tas ut til kampene i september, men reservetilværelsen gjør det vrient for Johansen.

Johansen har bare fått 22 minutters spilletid (to innhopp) på de tre første Premier League-kampene i høst. Fulham var svært aktiv på markedet i sommer, og det bidro til at Johansen nå ser ut til å ha havnet i køen under laguttakene.

Han fikk svært mye spilletid i mesterskapsserien forrige sesong. Fulham startet da svakt, men avsluttet sterk og rykket opp til Premier League.

Fulham slo Burnley 4-2 søndag, og den seieren så Johansen i sin helhet fra benken. Fulham møter Brighton borte lørdag.

Norge spiller mot Kypros (hjemme) og Bulgaria (borte) i starten av september. Begge kampene inngår i UEFAs nasjonsliga.

