22-åringen fikk først ikke fri fra sykepleierstudiene ved VID vitenskapelige høgskole, men etter flere medieoppslag har det løst seg.

– Det siste jeg hørte var at Kristine møter i praksis i dag, og så blir det mest sannsynlig ordnet et opplegg som gjør at hun kan dra til Slovakia i ettermiddag, sier kvinnelandslagets presseansvarlig Terje Skeie til VG.

Norge møter Slovakia borte fredag, mens Nederland venter til gruppefinale på Vålerengas hjemmearena i Oslo 4. september.

