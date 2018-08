Casper Ruud møtte overmakten, slått ut av US Open

NTB Sport

Dermed er årets siste Grand Slam-turnering over for den norske tennisprofilen.

Begge spillerne innledet mandagens 1. rundekamp med å holde egen serve, men i et svært langt tredje servegame måtte Ruud til slutt se Pella bryte til 2-1-ledelse. Det ble avgjørende i åpningssettet. I gamene som fulgte holdt spillerne egen serve, og til slutt tok Pella settet med 6-4.

I pausen ba Ruud, som tydelig hadde smerter, om en medisinsk time-out. Etter å ha fått behandling i flere minutter fortsatte han kampen.

Mer trøbbel

I sett nummer to fulgte spillerne hverandre til 3-3. Ruud hadde tidligere spilt seg fram til en breakball på stillingen 1-1, men klarte ikke utnytte den. I stedet kom servebruddet mot nordmannen til 4-3-ledelse for Pella.

Bruddet kom gunstig for argentineren, som til slutt vant settet 6-4.

Også i tredje sett havnet Ruud raskt i problemer. Allerede i game nummer to brøt Pella til 2-0-ledelse, og på stillingen 3-1 brøt argentineren på ny etter å ha tatt et blankt game i Ruuds serve.

Da var kampen i realiteten avgjort.

22 millioner

Casper Ruud hadde vært gjennom tre kvalifiseringsrunder forut for mandagens 1. rundekamp i New York. Pella var på sin side direktekvalifisert for hovedrunden og innledet sin US Open-turnering mandag.

28 år gamle Pella var i 2016 helt opp på 39.-plass på verdensrankingen. Nå er argentineren nummer 66. Casper Ruud var nummer 143 på den oppdaterte rankingen som ble offentliggjort mandag.

Det er tredje gang Ruud prøver seg i US Open. Første gang deltok han i juniorturneringen, mens i fjor fikk han sjansen i kvalifiseringen. Der røk han ut.

Sterk sesong

Med deltakelsen i US Open har Ruud spilt seg fram til hovedturneringen i tre av årets fire Grand Slam-turneringer. Både i Australian Open og Roland-Garros spilte han seg videre fra 1. runde.

Dermed har nordmannen en sterk sesong bak seg.

For Pella venter nå 16.-seedede Kyle Edmund eller Paolo Lorenzi i 2. runde.

