Viktig Lillestrøm-seier mot tabelljumboen

Lillestrøm annen borteseier for sesongen løftet bort fra kvalifiseringsplassen. Arnor Smarason scoret to av målene søndag. Islendingen, som ble hentet fra Hammarby for en måned siden, har scoret fire mål på like mange kamper.

– Denne seieren var veldig viktig. Vi har snakket hele uka om å få inn vinnermentalitet i laget. Vi kunne ikke slippe Sandefjord innpå oss på tabellen, sa Smarason til VG.

Sandefjord hadde bare én seier på ni tidligere hjemmekamper i Eliteserien denne sesongen, men innledningsvis i søndagens kamp så laget ut til å skulle bedre den statistikken. Vertene var klart best det første kvarteret, og LSK-keeper Marko Maric var banens travleste.

Mohamed Ofkir, med en fortid i Lillestrøm, var særlig giftig. I det 9. minutt dro han seg inn i banen og fyrte løs, men Maric kastet seg og slo til hjørnespark.

Fem minutter senere burde det stått 1-0. Pontus Engblom møtte et innlegg ved lengste stolpe og tvang Maric til en feberredning. Returen gikk rett ut til Ofkir, som på en eller annen måte greide å sende ballen på feil side av stolpen.

Tok over

Sandefjord misbrukte sjansene sine det første kvarteret, og da benyttet Lillestrøm sjansen til å slå tilbake. Laget med bare fire poeng på sine 10 tidligere bortekamper overtok initiativet. Laget herjet på høyresiden og kom til store sjanser etter innlegg derfra.

Simen Kind Mikalsen og Thomas Lehne Olsen hadde noen av de største før sistnevnte scoret ledermålet i det 27. minutt.

Det skjedde da han elegant tok med ned en lang bakromspasning fra Daniel Pedersen og lurte ballen forbi keeper Eirik Holmen Johansen.

Smarason-dobbel

Lillestrøm ledet fortjent ved pause og slapp ikke overtaket i annen omgang. Rett før timen spilt ble det 2-0 da Erik Brenden brukte bare fart og muskler da han forserte på venstrekanten og tok seg til dødlinjen. Kaldt dyttet han ballen ut til Arnor Smarason, som kunne sette den i tomt mål.

Islendingen gjorde også 3-0 i det 72. minutt. Igjen kom pasningen fra Brenden, som ble spilt fram i bakrom og sentret til Smarason. Igjen kunne islendingen sende ballen i tomt bur.

Sandefjord fikk sin redusering ved Pau Morer ti minutter før slutt, men det ble bare et trøstemål. Sandefjord er sju poeng fra kvalifiseringsplass og svært ille ute i kampen om ny eliteseriekontrakt.

