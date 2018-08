VM-bronse til Eivind Vold etter «rått løp»

NTB Sport

En av dommerne mente nemlig at nordmannen hadde padlet på innsiden av en bøye mot slutten av løpet, og først ble Vold på listene oppført som diskvalifisert. Imidlertid ble det snart omgjort.

– Jeg var helt sikker på at jeg hadde vært på riktig side. Jeg trodde jeg ble disket fordi jeg hadde en liten krasj med spanske Javier Hernanz. Det var mye kriging og litt krasjing underveis, men dommerne avgjorde at det ikke var noe galt, sa Vold til NTB.

– Jeg fikk en veldig god start og var en av dem som tok ledelsen. Etter hvert dannet det seg en gruppe på fire som kjempet om medaljene. I siste sving fikk jeg en veldig dårlig posisjon, og det gjorde kanskje at jeg mistet muligheten til å kjempe om gull og sølv, men jeg klarte akkurat å ta meg inn til bronse.

Hjemmeseier

Den portugisiske hjemmefavoritten Fernando Pimenta, som lørdag vant K1 1000 meter, tok gullet halvannet sekund foran danske Rene Holten Poulsen. Vold på tredjeplass var 2,6 sekunder bak vinneren.

Han holdt Hernanz bak seg med 1,7 sekund.

– VM er det nest største etter OL, og det har vært et mål for meg lenge. Jeg har følt meg sprek de siste ukene og hadde et mål om kanskje å kjempe om edlere metall også, men jeg er veldig godt fornøyd. Dette er min første VM-medalje, sa han til NTB.

Neste mål er maraton-VM om to uker. Der skal Eivind Vold padle K2 sammen med broren Amund.

– Jeg tror kanskje vi kan kjempe om medaljer der også, sa han.

11.-plass i K2

Hakeem Teland og Lars Hjemdal ble tidligere nummer to i B-finalen på K2 500 meter. Dermed endte de på 11.-plass totalt.

Tidligere søndag ble duoen nummer fem i sitt semifinaleheat. De tre beste der tok seg til A-finale. Den norske båten var snaut halvannet sekund fra finaleplass.

Stefan Vekic/Vladimir Torubarov fra Serbia, som senere padlet inn til VM-sølv, vant heatet på 1.32,114. Teland/Hjemdal fikk tiden 1.34,111.

I B-finalen ble Teland/Hjemdal slått bare av den tsjekkiske duoen Lukas Nepras/Lukás Trefil, som med 1.34,717 var et snaut halvsekund foran dem.

Med 11.-plass tangerte de den nest beste norske plasseringen i VM. Lars Ullvang ble lørdag nummer to i B-finalen i K1 1000 meter og dermed nummer 11 totalt.

