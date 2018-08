Ulvestad åpnet målkontoen i Djurgården

NTB Sport

Ulvestad fikk sjansen fra elleve meter etter 70 minutter. Den tidligere Burnley-spilleren satte inn sitt første mål for Djurgården siden overgangen til Sverige tidligere i år.

Målet til Ulvestad var starten på et comeback for Djurgården. Etter en målløs første omgang ga Alex Dyer og Simon Lundevall Elfsborg 2-0 med to mål på to minutter. Det første målet kom etter timen spilt.

Dzenis Kozica reddet uavgjort for Djurgården i det 81. minutt.

Ulvestad og landsmann Niklas Gunnarsson spilte hele kampen for hjemmelaget i Stockholm.

Djurgården er nummer åtte på tabellen med 29 poeng, mens Elfsborg er nummer 12.

Serieleder AIK har 45 poeng etter søndagens 2-0-seier mot Trelleborg. Tarik Elyounoussi spilte hele kampen for AIK, men sanket ikke målpoeng.

Häcken-reservekeeper Jonathan Rasheed fikk se lagkameratene sine høvle over Brommapojkarna med 6-0.

Malmö noterte seg også for storseier (5-0) mot Sirius med Andreas Vindheim på benken hele kampen.

Oliver Berg fikk de siste ni minuttene da hans Sundsvall vant 2-1 mot Östersund. Berg var dermed på banen da David Iniesta sikret seieren på overtid.

