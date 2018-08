Solbakkens København snudde til seier

NTB Sport

Med seieren topper FC København tabellen etter sju runder med 16 poeng. Etter tapet mot Horsens i serieåpningen har Solbakkens København gått ubeseiret, således også i søndagens hjemmekamp mot Sønderjyske.

Mart Lieder sendte bortelaget i føringen etter 12 minutters spill, men København gikk likevel til pause med ledelse, etter scoringer av Ján Gregus og Carlo Holse i løpet av omgangens siste kvarter.

Femten minutter før full tid økte Dame N'Doye FCKs ledelse. Søren Frederiksen fastsatte sluttresultatet fra straffemerket sju minutter før full tid.

Av andre nordmenn i aksjon i den danske superligaen søndag spilte Sivert Heltne Nilsen hele kampen da Horsens vant 1-0 borte mot Nordsjælland, mens Sten Grytebust holdt buret rent for OB i 2-0-seieren borte mot Vejle.

I en kamp helt uten nordmenn tapte Vendsyssel 1-2 hjemme mot Brøndby.

Oppgjøret mellom Midtjylland og Randers hadde senere kampstart. Her startet Gustav Medonca Wikheim på benken for hjemmelaget, mens Benjamin Stokke fikk tillit fra start for Randers.

