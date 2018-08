Rosenborg vant målfest på Lerkendal

NTB Sport

Fire dager før laget skal sikre gruppespill i europaligaen ved å forsvare to måls ledelse mot Shkëndija i Makedonia bød RBK sitt hjemmepublikum på en målfest. Issam Jebali og Nicklas Bendtner bidro begge med scoring og assist. Birger Meling scoret like godt for begge lag.

Jebali innledet festen etter snaut halvspilt første omgang, med sitt tredje mål på like mange kamper siden han debuterte for RBK. Tunisieren forserte innover på banen fra venstre og skjøt fra 23 meter. Ballen duppet over Espen Bugge Pettersen i Godset-målet.

Rett etter måtte Pål André Helland gråtende gå i garderoben etter å ha pådratt seg en ny skade, men Rosenborg slapp ikke opp og kom til nye sjanser ved Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen før venstreback Birger Meling doblet ledelsen.

Det gjorde han etter fint forspill av Jebali, som tredde ballen mellom to motspillere og inn foran mål, der Meling møtte den perfekt med venstrefoten.

Ny spenning

Det var ikke forsvarsspillet som sto i sentrum på Lerkendal, og Strømsgodset tok seg inn i kampen med en redusering rett før pause.

Eirik Ulland Andersen fikk to ganger ballen igjen fra motspiller etter forsøk på innlegg. Tredje gang fant han Tokmac Nguen, som suste inn i feltet og sendte i vei en mellomting mellom innlegg og avslutning. Inne foran mål fikk Mustafa Abdellaoue en fot på ballen og styrte den inn.

Rosenborg trengte ikke lang tid på å øke ledelsen da kampen kom i gang igjen i annen omgang. Strømsgodset greide ikke å få ballen unna etter at Bugge Pettersen ga retur på et skudd fra innbytter Jonathan Levi, og Bendtner bredsidet ballen i mål.

Punktert

Godset ga seg ikke og reduserte igjen da Nguen scoret framspilt av Andersen. Gjestene fra Drammen øynet poeng, men skulle ikke få med seg hardt tiltrengte poeng i bunnstriden.

Kaptein Mike Jensen punkterte langt på vei kampen for Rosenborg i det 65. minutt da han ble vakkert spilt gjennom Strømsgodset-forsvaret via veggspill med landsmann Bendtner, driblet vekk keeper Bugge Pettersen og rullet ballen i tomt mål.

Presset av Mos beinet Birger Meling ballen i eget mål på et hjørnespark i det 84. minutt. Dermed reduserte Strømsgodset for tredje gang ledelsen til ett mål, men det ble også kveldens siste scoring.

