Remis-rush, Carlsen fortsatt best på verdensrankingen

Alle lørdagens partier endte i remis. To runder før slutt leder Caruana Sinquefield Cup med 4,5 poeng. Fire mann, blant disse er Carlsen, deler andreplassen på 4.

Presset var på Carlsen før lørdagens runde i St. Louis-turneringen i Missouri. Han trengte helst seier for å holde liv i drømmen om sammenlagttriumf, men han måtte også unngå en smell for ikke å miste posisjonen som verdensener for første gang på sju år.

Caruana ville tatt over førsteplassen på verdensrankingen om han hadde slått Carlsen i lørdagens duell. Men det ble bare med forhåndspraten om et mulig tronskifte. Med svarte brikker ble det for tøft å knekke Carlsen, som fortsatt er ubeseiret i årets Sinquefield Cup etter én seirer og seks remis.

Carlsen overrasket tidlig med et sjelden løpertrekk. Det sendte Caruana i tenkeboksen, og der ble han værende lenge. Etter ti trekk var stillingen jevn, men Carlsen hadde ti minutter mer på klokka enn sin amerikanske motstander.

Verdensmesteren måtte selv tenke seg grundig om da Caruana flyttet på den ene løperen i det 14. trekket. Carlsens tidsfordel forsvant helt.

Etter hvert fant Carlsen en strategi som ga han et stadig større overtak. Caruana måtte forsvare seg og brukte mye tid.

Etter fire timer, rundt midnatt norsk tid, ble spillerne enige om remis.

I et intervju med arrangøren som Aftenposten siterer fortalte Carlsen at han var «helt sikker på at han skulle vinne», men at han feilberegnet i et viktig øyeblikk.

– I alle partiene mine klarer jeg ikke å følge intuisjonen min. Det er frustrerende, sier Carlsen.

– Remis mot Fabi er ikke en katastrofe. Men jeg hadde gode sjanser her, tilføyer han.

Lørdagens parti var det siste planlagte partiet mellom Carlsen og Caruana før VM-kampene i London i november. Carlsen skal da prøve å bli sjakkverdensmester for fjerde gang på rad, men Caruana håper å bryte nordmannens hegemoni.

