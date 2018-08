Formel 1: Vettel kuttet luken med seier i Belgia

NTB Sport

VM-leder Hamilton startet i pole position på Spa-banen, men den britiske Mercedes-stjernen greide ikke å holde unna for Vettel. Tyskeren tok kjapt over ledelsen og hadde ingen problemer med å holde på den resten av løpet.

Hamilton måtte nøye seg med å være nest best i Belgia. Deretter fulgte nederlandske Max Verstappen (Red Bull) på tredjeplass.

Det var Vettels 52. triumf i Formel 1-sammenheng. Med søndagens seier reduserte Ferrari-føreren avstanden opp til Hamilton fra 24 til 17 poeng. Åtte VM-runder gjenstår av F1-sesongen.

– Jeg hadde en fantastisk start, og jeg vet ikke om Lewis så meg da han presset meg mot venstre. I fjor kom jeg til kort, men i år var det omvendt. Så fort jeg var i føringen, ble jeg rolig. Jeg hadde en god restart etter at sikkerhetsbilen var på banen, og det var ganske komfortabelt etter det, sa Vettel.

Dramatisk åpning

Årets løp på Spa-banen vil huskes best for en krasj som oppsto nærmest umiddelbart etter at det var i gang. Fernando Alonso var blant de involverte.

Det var ikke kjørt mange meter da tyske Nico Hülkenberg i sin Renault kjørte inn i Alonsos McLaren, som i sin tur ble sendt gjennom lufta rett over førerhuset i Charles Leclercs Sauber-bil.

Det så svært dramatisk ut, men alle tre førere skal ha sluppet fra det uten betydelige skader. Deres biler fikk derimot så hard medfart i sammenstøtet at alle tre måtte bryte.

– Jeg så Hülkenberg komme i full fart, og da er det ingenting du kan gjøre for å unngå et sammenstøt. Han traff bilen min, og jeg føk over Charles. Det positive er at vi alle er OK, sa Alonso.

Betydelige skader

Også andre biler ble berørt av kollisjonen. Blant annet kjørte Daniel Ricciardi i Red Bull inn i Kimi Räikkönens Ferrari. Tross betydelige skader på bilen kunne Ricciardi være med da løpet ble startet om igjen.

Hülkenberg måtte starte bakerst i feltet som straff for å ha overskredet grensen for bytte av motordeler, og det var i forsøket på å kjøre seg opp umiddelbart at han tok både Alonso (14. startposisjon) og Leclerc (12.) ut av løpet.

Vettel rakk å passere Hamilton før løpet ble flagget av.

(©NTB)