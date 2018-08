Aalesund gikk på smell i opprykksjakten

NTB Sport

Aalesund fikk en gavepakke av Sandnes Ulf lørdag. Tabelltoer Viking ble slått 0-3 av naboen.

Lars Bohinens menn kunne øke luken på toppen av 1. divisjon til seks poeng med seier på hjemmebane mot Nest-Sotra, men Daniel Arrocha skapte trøbbel for Aalesund. Arrocha ble kampens eneste målscorer etter 55 minutter.

Aalesund har dermed fortsatt tre poeng ned til Viking på annenplass på tabellen.

Kongsvinger har vært i kjempeform under Mark Dempsey, men gikk på et poengtap mot tabelljumbo Levanger, som spilte over én omgang med ti mann.

Straffemål

Grunnen til utvisningen var et straffespark etter 40 minutter. Tom Erik Nordberg tok Adem Güven alene mot mål, og fikk marsjordre. Niklas Castro satte straffesparket i mål.

Men i annen omgang ordnet Ermal Hajdari poengdeling. En klassescoring av Levangers venstrekant etter 56 minutter førte til 1-1.

HamKam tok et steg unna bunnkampen med 1-0-seier mot Florø. Petter Vaagan Moen scoret kampens eneste mål fra straffemerket. Florø falt under nedrykksstreken etter kampen.

Flere bunnlag med poeng

Jerv følger hakk i hæl på HamKam etter 1-0-seier mot Notodden. Daniel Aase ble matchvinner etter en målløs første omgang.

Åsane har i likhet med HamKam og Jerv 26 poeng. Håkon Lorentzen scoret det avgjørende 3-1-målet på overtid mot Tromsdalen, tjue minutter etter å ha gitt Åsane 2-1. Michael Ogungbaro sendte Åsane i ledelsen på hjemmebane, mens Vegard Lysvoll utlignet.

Søndag ble en god dag for mange av bunnlagene. Strømmen tok en viktig 3-2-seier i lokaloppgjøret mot Ull/Kisa. Moses Ebiye, Emil Sildnes og Sindre Mauritz-Hansen scoret målene for Strømmen, mens Kristoffer Normann Hansen og Espen Garnås kom på scoringslista for bortelaget.

(©NTB)