Wolverhampton stjal poeng fra Manchester City etter dommertabbe

Kampens store snakkis kom etter 58 minutter. På stillingen 0-0 slengte Willy Boly seg fram på bakre stolpe i etterkant av en corner. Midtstopperen fikk ballen i mål, men reprisene viste at franskmannen bommet på ballen med hodet og at den i stedet gikk via hånden hans og i mål.

Dommerteamet valgte imidlertid å la målet bli stående.

– Det er vanskelig for dommerne å se alt hele tiden. Vi burde ha slått tilbake på slutten. Vi må reise oss og forhåpentlig få tre poeng neste uke, sa Citys Kyle Walker til Sky Sports.

– Jeg så ikke situasjonen, men jeg så mange sjanser, og rett før målet så jeg at en spiller kom én mot én. Jeg tenker at på det punktet var det vi som hadde initiativet, sa Wolverhampton-manager Nuno Santo til BBC.

Manchester City tapte kun to seriekamper forrige sesong, og hadde ikke til hensikt å gjøre det allerede i tredje serierunde denne sesongen. Aymeric Laporte utlignet til 1-1 med et kontant hodestøt.

Pep Guardiolas menn presset på for tre poeng i sluttminuttene, men hjemmelaget holdt unna og sikret seg sitt annet poeng denne sesongen.

– Vi er fornøyde. Det var en god kamp. Dette er måten vi må spille fotball, og bli bedre uke for uke. La oss gjøre dette igjen neste uke, sa Santo.

Annullert scoring

Manchester City måtte på sin side tåle sesongens første poengtap.

– Vi skapte masse sjanser. De er velorganiserte, så jeg tror det blir tøft for lag å komme hit. De fortjente poenget, sa Walker.

Etter 21 minutter av første omgang trodde hjemmefansen at Wolverhampton hadde tatt ledelsen. Vincent Kompany jubilerte med sin 250. Premier League-kamp, men var fryktelig usikker med ball i beina i innledningen. Etter et stygt balltap fikk Wolverhampton satt fart. Ballen havnet hos Raúl Jiménez på bakre stolpe, men dessverre for mexicaneren var han i offside da han plasserte ballen i mål.

Manchester City var det førende laget i slutten av omgangen, og både Sergio Agüero og Raheem Sterling hadde skudd i stolpene. Argentineren skjøt i stolperota etter et innlegg, mens Sterling ladet kanonen fra langt hold. Rui Patrício fikk slått sistnevntes skudd i tverrliggeren og ut med et tigersprang.

Ville ha straffespark

I annen omgang slo Wolverhampton tilbake og fikk nettsus. Matt Doherty fikk slått inn etter en kort corner, og Willy Coly kastet seg fram på bakre stolpe. Han prøvde å nå ballen med hodet, men den traff hånden hans og gikk i mål. Målet ble stående da ingen i dommerteamet fikk med seg handsen.

Like etter skrek David Silva på straffespark. Spanjolen sparket i Rúben Neves, før beinet hans gikk videre i sitt eget. Dommer Martin Atkinson vinket spillet videre og ga Silva gult kort for protester.

Etter 69 minutter kom Manchester City tilbake. Aymeric Laporte tok fart og knallet ballen i mål med hodet på et frispark fra Gündogan.

Bortelaget hadde initiativet i sluttminuttene, og innbytter Gabriel Jesus var kun en god redning fra Patricio unna å avgjøre kampen i det 78. minutt.

Diogo Jota og Wolverhampton var på en sjelden visitt i Edersons 16-meter på tampen, men Jota klarte ikke få skuddet på mål.

