Tiger sliter med nærspillet

NTB Sport

Han greide så vidt å kvalifisere seg til videre spill i Paramus, New Jersey etter å ha gått begge de to første rundene på par. Han er ti slag bak lederduoen Jamie Lovemark og Brooks Koepka før 67 spillere skal gå løs på de to siste rundene.

Både utslag og innspill var av høy kvalitet på Woods' runde fredag, men han trengte hele 35 putter.

– Uansett hvor godt du slår ballen, må man greie å rulle den på greenen og få den i hullet, og jeg gjorde ikke det særlig godt i dag. Jeg slet med å finne linjene, og da får man ikke til puttingen, sa den tidligere verdenseneren.

– Jeg har greid bare fem birdier på tå dager, og det gjør ikke susen.

42-åringen med 14 majortitler og 79 seirer på PGA-touren har ikke vunnet en turnering på over fem år.

Koepka er i delt ledelse med Lovemark etter en sterk 65-runde (seks under par) fredag. Lovemark, som etter 135 turneringer som proff fortsatt venter på sin første seier, brukte 66 slag på 2. runde.

I LPGA-turneringen Canadian Open i Regina leder Amy Yang halvveis. Sørkoreaneren jager sin første seier på halvannet år og rullet inn ni birdier på sin 65-runde fredag. Hun er ett slag foran Brooke M. Henderson og Angel Yin.

(©NTB)