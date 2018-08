Poengene glapp for «Moi» og Southampton

NTB Sport

Southampton tok ledelsen ved Ryan Bertrand i annen omgang, men skuslet bort overtaket mot slutten av kampen. Det skjedde etter at danske Pierre-Emile Højbjerg ble utvist.

– Vi spilte fantastisk før utvisningen. Førsteomgangen er trolig den beste vi har spilt hjemme. Det var et godt Leicester-lag, men vi burde ha ledet med to mål til pause. I annen omgang fortsatte vi på samme måte og scoret et fantastisk mål. På det tidspunktet var jeg sikker på at vi kom til å vinne, sa Southampton-manager Mark Hughes til Sky Sports etter det sure tapet.

– Jeg tror alle som så kampen vet at vi ikke fikk med oss hva vi fortjente, sa en skuffet Hughes.

Lite synlig

Elyounoussi var lite synlig før han ble tatt av banen ti minutter før slutt, men rakk å sette Leicester-keeper Kasper Schmeichel på prøve etter 20 minutters spill. Dansken var med på notene.

Lagene gikk til pause uten å få nettsus.

Annen omgang var kun sju minutter gammel da hjemmepublikumet kunne juble. Først avverget Schmeichel da Ings nok en gang var frampå. Men da Ryan Bertrand banket til fra utsiden av 16-meteren, måtte den danske landslagsmålvakten kapitulere.

Højbjerg kom seg fri på høyrekanten og slo inn. Det var nok ikke meningen at ballen skulle havne hos venstrebacken, men det var det nok ingen som brydde seg om der og da. Ledelsen beholdt Southampton i fire minutter.

Etter en svak klarering av Cédric havnet ballen hos Demarai Gray. Fra sju meters hold sendte han ballen forbi McCarthy, og lagene var like langt.

Den virkelige dramatikken kom mot slutten av kampen, da Højbjerg nok en gang skulle spille en viktig rolle.

Dansk skuespill

Dansken serverte skuespill av verste sort da han forsøkte å filme seg til straffe 13 minutter før slutt. Med gult kort fra før trakk dommer Jonathan Moss opp det røde kortet.

Da tok Southampton-manager Mark Hughes «Moi» av banen til fordel for Oriol Romeu. Elyounoussi markerte seg ikke nevneverdig i kampen, men gjorde seg heller ikke bort.

Southampton forsøkte så godt de kunne å holde unna for Leicester-presset mot slutten, men det ene poenget de hadde i lomma forsvant i overtiden.

Fra 25 meter banket Harry Maguire til et hardt og lavt skudd som forsvant mellom beina til to Southampton-spillere før den føk i nettet. Skuddet sendte Leicester-tilhengerne til himmels, mens Southampton-spillerne sank sammen.

Leicester-manager Claude Puel mente de dominerte etter pause.

– Vi gikk mot tap mot et godt lag, og vi viste karakter ved å komme tilbake og vinne kampen, sa Puel som har sanket seks poeng på de tre første kampene av sesongen.

Southampton, som neste runde møter Alexander Sørloths Crystal Palace borte, har to poeng.

