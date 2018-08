Nyland med frekk dobbeltredning, men klarte ikke forhindre straffescoring

NTB Sport

Ørjan Nyland har måttet tåle kritikk i lokalavisene etter en lite imponerende start på det nye keeperlivet i Aston Villa.

Etter fire kamper hadde ikke Villa holdt nullen en eneste gang. Nyland hadde spilt de tre siste før lørdagens oppgjør og hadde sluppet inn fem mål.

Mot Reading var Nyland utrolig nær å holde buret rent for første gang i ny klubb. Ahmed Elmohamady så ut til å bli kampens eneste målscorer, men Sam Baldock gjorde ingen feil da han på overtid fikk sjansen fra straffemerket.

Nyland klarte ikke stoppe straffesparket, men hadde en fantastisk dobbeltredning på tampen, skriver Birmingham Mail. Nyland slo først en avslutning fra Baldock i tverrliggeren, før han kastet seg opp og fram og nektet Yakou Méïte på returen.

Aston Villa er nummer fire på tabellen, fire poeng bak Leeds og Middlesbrough som står uten tap. For Leeds fortsatte Marcelo Bielsa-effekten med 3-0-seier mot Norwich lørdag. Alexander Tettey var ikke i troppen til Norwich i ydmykelsen.

Hull, med kaptein Markus Henriksen, er i trøbbel etter tap mot Stoke. James McClean og et selvmål av Jordy de Wijs sikret 2-0-seier for Stoke før det var spilt 60 minutter. Hulls Evandro gjorde en snuoperasjons tilnærmet umulig da han fikk sitt andre gule kort like etter scoring nummer to.

Norsk-kosovaren Bersant Celina har høstet skryt i Swansea, men kunne ikke forhindre 0-1-tap hjemme mot Bristol City lørdag. Den tidligere Manchester City-spilleren spilte hele kampen for Swansea.

