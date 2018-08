Napoli med mektig snuoperasjon mot Milan

NTB Sport

Det så stygt ut for Ancelotti og Napoli da Davide Calabria doblet gjestenes ledelse fire minutter ut i annen omgang, men det tok ikke lang tid før det var full spenning i storkampen igjen.

Piotr Zielinski vitaliserte Napoli med sin 1-2-redusering. Polakken sto også bak utligningen i det 67. minutt. Belgia-stjernen Dries Mertens fullførte vendingen da han gjorde 3-2 ti minutter før slutt.

Dermed står Napoli med full pott etter to kamper. I serieåpningen vant søritalienerne 1-0 borte mot Lazio. Ancelotti har med andre ord fått en perfekt start til tross for tøff motstand. 59-åringen har en lang fortid i Milan, både som spiller og trener. Lørdag kom han best ut av duellen med sin tidligere elev Gennaro Gattuso.

David Ospina var nok mest lettet over at lagkameratene snudde storkampen på hodet. Den tidligere Arsenal-målvakten hadde en elendig hjemmedebut på San Paolo.

Giacomo Bonaventura ga Milan 1-0 etter et kvarters spill. Da Zielinski gjorde 2-0 like etter pause, så gjestene fra nord ut til å ta sin første seier for sesongen. Til slutt måtte de konstatere at de er poengløse etter to kamper.

Ronaldo-assist

Tidligere lørdag bidro Cristiano Ronaldo med en bisarr assist da Juventus slo Lazio 2-0. Superstjernen spilte hele kampen som midtspiss, men for andre gang på rad klarte han ikke å komme på scoringslista.

I stedet serverte portugiseren, uten at det var bevisst, ballen til ringreven Mario Mandzukic i forkant av kroatens 2-0-scoring i det 75. minutt.

Ronaldo prøvde å score selv da ballen ble slått langs bakken fra høyre. Lærkula var innom begge føttene på portugiseren før den føk til værs. Deretter ramlet den ned til Mandzukic, som banket til og trygget Juventus-seieren.

Miralem Pjanic ga vertene ledelsen i det 30. minutt.

Første i Torino

Seieren betyr at Juventus står med full pott etter to serierunder. I serieåpningen vant Juventus 3-2 over Chievo. Heller ikke da kom Ronaldo på scoringslista.

Lørdagens kamp var 33-åringens første på hjemmebane i Torino etter milliard-overgangen fra Real Madrid.

Juventus står med sju strake seriegull, men har ikke vunnet mesterligaen siden 1996. Cristiano Ronaldo har vært med å vinne mesterligaen fem ganger. Hans 120 mål er rekord for turneringen.

Lazio, som ble nummer fem i Serie A forrige sesong, må vente på sine første poeng denne sesongen. Simone Inzaghis menn tapte 1-2 i serieåpningen mot Napoli.

