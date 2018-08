Maratonvinner anklaget for dytting

NTB Sport

Inoue og Elhassan Elabbassi fra Bahrain kom side ved side inn på stadion i Jakarta, før Inoue rykket og fikk et lite forsprang. På de siste 100 meterne prøvde Elabbassi å spurte forbi ham, men han måtte gi seg etter at det var kontakt mellom de to.

– Han dyttet meg. Ellers ville jeg ha vunnet, sa Elabbassi.

Hans trener Gregory Kilonzo sa at Bahrain har lagt inn protest.

– Han var på vei forbi lederen, men så ble han dyttet så han nesten falt, sa Kilonzo.

Begge løperne fikk tiden 2.17.22, men Inoue var så vidt foran.

– Jeg vet ikke hva som skjedde rett før mål, sa Inoue.

