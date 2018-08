Istomins US Open-oppladning: 27 timer på fly med gullmedalje

NTB Sport

31-åringen fra Usbekistan vendte til seier over den kinesiske 18-åringen Wu Yibing, fjorårsvinner av juniorklassen i US Open, med 2-6, 6-2, 7-6 (7-2) og sikret gullet.

Reisen til New York gikk fra Palembang via Jakarta og Istanbul. 27 timer vil han bruke på det, men han kan glede seg over selskap av gullmedaljen som også gir ham automatisk plass i OL-turneringen i Tokyo om to år.

– Dette viser hvor mye det betyr for meg og landet mitt. Jeg går aldri glipp av en anledning til å representere Usbekistan, sa Istomin.

I US Open møter han Steve Johnson allerede klokka 11 lokal tid mandag, i en av turneringens aller første kamper. Samtidig skal Casper Ruud i aksjon mot Guido Pella.

