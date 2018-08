Nordtveit straffet da Bayern slo Hoffenheim

NTB Sport

Nordmannen ble byttet inn et drøyt kvarter før slutt i München, på stillingen 1-1. Åtte minutter før slutt pekte dommeren på straffemerket da Franck Ribéry falt over en liggende Nordtveit i feltet.

Videodømming spilte en rolle ved flere anledninger i fredagens kamp, og mange undret seg over at dommeren ikke så på straffesituasjonen igjen. De fleste mente nemlig at Ribéry ikke ble felt, men kastet seg.

– Det var ingen straffe. Han kastet seg jo en halvtime før han traff ham, erklærte Hoffenheim-trener.

– Jeg ville ikke dømt straffe der, samstemte Bayern-trener Niko Kovac.

Robert Lewandowskis straffespark ble reddet av Oliver Baumann. Robben satte returen i mål, men etter videogjennomgang beordret dommeren straffesparket tatt om igjen fordi både Robben og flere Hoffenheim-spillere hadde løpt inn i 16-meterfeltet for tidlig.

Lewandowski scoret i annet forsøk.

Mer VAR

Rett etterpå benyttet dommeren seg av VAR igjen da han korrekt annullerte et Thomas Müller-mål for hands. Rett før slutt ble det likevel scoring da Müller serverte Robben, slik at seriemesteren slo bronsevinneren fra forrige sesong 3-1.

Niko Kovac overrasket ved å sette Robben og Mats Hummels på benken i sin første seriekamp som Bayern-trener, men nederlenderen kom inn da Kingsley Coman måtte ut med skade før pause. Som så mange ganger kom Robben til å spille en hovedrolle.

– Dette var ikke lett. Hoffenheim er et veldig godt lag, sa Robben.

– Det kostet mye energi. Om alle bundesligakamper blir som denne vil ingen ha grunn til å klage, sa Müller.

Kapteinen skadd

Müller scoret sesongens første mål i 1. Bundesliga da han nikket inn Joshua Kimmichs hjørnespark i det 23. minutt, men Ádám Szalai utlignet i det 58. minutt da han dro av Jerome Boateng og skjøt forbi Manuel Neuer.

Nordtveit kom inn for lagkaptein Kevin Vogt i det 74. minutt da kapteinen måtte ut med skade.

Bayern München er ubeseiret i serieåpningen siden 2002 og har vunnet sine seks siste åpningskamper. Et skår i gleden var Comans skade, som kan være alvorlig.

