Ikee tangerte rekorden med sin åttende medalje i Asialekene

NTB Sport

Dermed har hun tangert rekorden for flest medaljer i en utgave av Asialekene. Den ble satt i 1982 av den nordkoreanske skytteren So Gin-man. Hun er første kvinne med så stor medaljefangst.

– Av alle løpene mine var jeg mest nervøs foran dette. Jeg trodde ikke jeg kom til å vinne, men samtidig hadde jeg ikke lyst til å tape, sa Ikee.

Hun svømte inn til 24,53 og seiret foran kineserne Liu Xiang og Wu Qingfeng. Tidligere vant hun 100 meter fri, 50 og 100 meter butterfly og to stafetter.

Ikee bidro til at Japan vant 19 gull i svømming, like mange som Kina. Hun spås allerede en rolle som en av lekenes forgrunnsfigurer i Tokyo-OL om to år.

Den kinesiske ryggsvømmeren Xu Jiayu vant fem gull, mens landsmannen Sun Yang fullførte sin dominans i frisvømming med seier på 1500 meter. Tidligere vant han 200, 400 og 800 meter.

De eneste som blandet seg inn i duellen mellom Japan (52 medaljer) og Kina (50) i bassenget var Joseph Schooling fra Singapore, som vant to gull i butterfly, og sørkoreanske Kim Seo-yeong- Hun vant 200 meter medley.

Aleksej Lutsenko fra Kasakhstan og Na Ah-reum fra Sør-Korea ble de første syklister som har vunnet både fellesstart og tempo i Asialekene, med hver sin temposeier.

For India har lekene budt på flere skuffelser. Landets turnstjerne Dipa Karmakar måtte fredag reise hjem uten å ha vunnet en medalje, og India ble også uten gull i «sin» idrett kabaddi.

Etter seks dager og 190 øvelser topper Kina medaljestatistikken med 66 gull og 139 medaljer totalt. Japan følger nærmest med 29 gull og 102 medaljer.

Lekenes første dopingsak kom også fredag. Bryteren Rustem Nazarov fra Turkmenistan, som tapte i kvartfinalen i sin klasse, testet positivt på det vanndrivende stoffet furosemid.

(©NTB)