Fotball: Japan best i U20-VM kvinner

Japan tok sin første tittel i U20-VM for kvinner og sørget for at tittelen forblir på asiatiske hender. Nord-Korea ble mester for to år siden.

Europeiske lag truet med å dominere sluttspillet i Frankrike fullstendig, men Japan hindret det ved å slå Tyskland 3-1 i kvartfinalen og England 2-0 i semifinalen før også Spania ble satt på plass.

Det spanske laget dominerte stort før pause, men Hannah Stambaugh i det japanske målet storspilte igjen. Miyazawas ledermål i det 38. minutt kom mot spillets gang, da hun med et langskudd sendte ballen i mål forbi Catalina Coll.

Takarada doblet ledelsen i det 57. minutt etter at hun ble spilt fri med en smart flikk fra Riko Ueki. Takarada la deretter opp til Naganos 3-0-mål som punkterte kampen i det 65. minutt.

Candela Andujar reduserte i det 71. minutt, og Claudia Pina var nær ny redusering med et skudd Stambaugh slo i tverrliggeren.

Takarada ble kåret til finalens beste spiller.

England endte på bronseplass med 4-2-seier over vertsnasjonen Frankrike på straffespark etter 1-1 i selve bronsekampen.

Georgia Stanway ga England ledelsen med sitt sjette mål i turneringen, men Emelyne Laurent utlignet på straffespark midt i 2. omgang.

Englands keeper Sandy MacIver reddet straffene fra Selma Bacha og Amelie Delabre, mens England scoret på fire av sine fem straffer. Innbytter Georgie Allen satte inn den avgjørende.

