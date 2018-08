Carlsen berget remis mot Gristsjuk

NTB Sport

Den norske verdensmesteren er fortsatt ubeseiret i turneringen i USA, men den statistikken var i alvorlig fare underveis i fredagens parti. Gristsjuk hadde en stund et kraftig overtak, men han greide ikke å forvalte det, og etter om lag tre timers spill endte det med remis.

– Jeg hadde en vinnende stilling, men jeg ville gardere meg mot kontraspill, og om man får den innstillingen for tidlig kan det føre til at man mister overtaket. Jeg hadde en plan, men lyktes ikke med den, sa Gristsjuk i et intervju vist på arrangørens nettsted.

Carlsen gjorde noen feil tidligere i partiet, men kjempet seg tilbake. Etter 34 trekk ble det remis.

Hans kommende VM-rival Fabiano Caruana slo Sergej Karjakin fredag og er dermed alene i ledelse før lørdagens parti mot Carlsen. Det blir trolig deres siste møte før VM-kampene i London i november.

Etter seks av ni partier har Caruana 4 poeng, mens Carlsen er en av flere spillere med 3,5 poeng. Det er ikke bare turneringsseieren som er i spill lørdag. Caruana er nå helt i ryggen på Carlsen på verdensrankingen, etter at nordmannen har toppet den i åtte år.

Caruana-seier kan føre til et tronskifte på rankingen.

– Det blir et viktig parti. Magnus vil helt sikkert prøve å vinne det, og jeg kommer til å gjøre mitt beste, sa Caruana.

Nordmannen har hvite brikker i lørdagens parti.

