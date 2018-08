Warholm slettet 19 år gammel norsk bestenotering

NTB Sport

Den gamle rekorden på 32,82 ble satt i 1999 av Quincy Douglas.

Warholm var ikke sen om å hylle Trond Mohn, mannen som er opphavsmannen til stevnet. Han fylte 75 år onsdag og har gjennom årtier spyttet inn millioner til norsk rekord.

Forholdene under onsdagens Trond Mohn-leker var ikke enkle, men derimot tunge etter at det regnet gjennom hele dagen og deler av kvelden.

– Dette var helt herlig! Jeg hadde lovet bursdagsrekord. Jeg var aldri i tvil om at jeg ønsket å delta her da tilbudet kom. Jeg har lest mye om hva Trond Mohn har bidratt med, sa Warholm i intervjuet med stadionspeaker.

Australsk seier på 800 meter

Warholm var bare en av mange sterke navn som deltok i Bergen.

Filip Ingebrigtsen var med på 800 meter, men der ble det ingen norsk seier verken for ham eller for EM-deltakerne på distansen, Thomas Roth og Markus Einan. Distansen ble vunnet av australieren Joshua Ralph med 1.46,55.

Ingebrigtsen løp inn til 1.48,13, og for ham var nok løpet mer en treningsøkt fram til Diamond League-finalen i Zürich kommende onsdag.

Løpt fortere før i år

Jonathan Quarcoo løp inn til 2.-plass på akseptable 10,37 på 100 meter menn i godkjent medvind. Canadas Gavin Smellie vant med 10,27.

Ezinne Okparaebo vant 100-meteren for kvinner med 11,49. Både Quarcoo og Okparaebo har løpt betydelig fortere før i sesongen.

110 meter hekk for menn ble vunnet av Vladimir Vukicevic med 13,70. Det var 12 hundredeler bak hans egen årsbeste.

Hedda Hynne løp inn til 2.03,51 da hun spurtet forbi alle på oppløpssiden og vant 800-meteren.

