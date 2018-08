Tidligere brasiliansk fotballpresident dømt til fire års fengsel

NTB Sport

Det ble utfallet da dommen falt i New York onsdag. I tillegg til fengselsstraff må Marin betale 1,2 millioner dollar i bot. Han får også inndratt 3,3 millioner dollar. Totalt tilsvarer det rundt 38 millioner kroner.

Marin var blant annet anklaget for å ha mottatt bestikkelser for flere millioner dollar fra et sponsorselskap i forbindelse med salget av markedsrettighetene til turneringer som Copa America og Copa Libertadores (Sør-Amerikas svar på mesterligaen).

Under rettssaken ba aktoratet om ti års fengsel og 58 millioner kroner i bøter for 86-åringen. Marins forsvarere mente det fikk holde med 13 måneder. Til slutt endte det på fire år.

Marin var en av sju FIFA-topper som ble arrestert på et luksushotell i Zürich i mai 2015. Han satt fem måneder i fengsel i Sveits før han ble utlevert til USA. Der betalte han 130 millioner kroner i kausjon, og flyttet så inn i Trump Tower.

I desember 2017 ble han funnet skyldig for blant annet bestikkelser, hvitvasking og bedrageri. Marin var en av 42 tiltalte i saken.

Tre av de øvrige 41 tiltalte er døde, 22 har erklært seg skyldige og to er dømt i en amerikansk domstol. Ytterligere 14 oppholder seg i sine hjemland, der de enten er dømt av sine lands domstoler, kjemper mot utlevering eller er frie.

