Tettey med drømmemål i etterlengtet Norwich-seier

Trønderen spilte ingen god kamp, men i det 87. minutt sto han fram med en av sine vakreste scoringer noensinne. Fra distanse skjøt han på volley og fikk stjernetreff. Skuddet føk inn i lengste hjørne.

Tettey klarte ikke å holde igjen på feiringen. Han fikk gult kort for å dra av seg drakta.

Norwich styrte mot nok en kamp uten seier, men i det 80. minutt sørget Teemu Pukki for elektriske scener på Carrow Road. Med en presis avslutning scoret finnen på en ball fra Jamal Lewis.

Sju minutter senere kom Tettey-scoringen som fikk Norwich-fansen til å gispe og deretter feire i full eufori.

Med seieren står Norwich med fire poeng etter like mange kamper.

Nyland med nye baklengs

Ørjan Nyland har måttet tåle kritikk i lokalavisene etter en lite imponerende start på det nye keeperlivet i Aston Villa. Onsdag måtte han se to ny baller havne bak ham da Villa skuffet med 2-2 hjemme mot Brentford.

Etter fire kamper har ikke Villa holdt nullen en eneste gang. Nyland har spilt de tre siste og har sluppet inn fem mål.

Neal Maupay ga Brentford ledelsen i det 23. minutt etter sløvt forsvarsspill fra hjemmelaget. Jonathan Kodjia utlignet til 1-1 før pause, men Villa var i trøbbel igjen da Maupay utnyttet nok en glipp i forsvarsrekken foran Nyland og sendte gjestene tilbake i føringen åtte minutter før slutt.

Kodjia ville derimot ikke være noe dårligere, og helt på tampen ble også han tomålsscorer og berget 2-2 og det ene poenget for et Aston Villa-lag som har ambisjoner om opprykk til Premier League.

Nyland og co. står med åtte poeng så langt.

Grigg i fyr og flamme

Stoke sliter tungt etter nedrykket fra Premier League. Onsdag ble det en stygg 0-3-smell hjemme mot Wigan. Gjestenes kulthelt Will Grigg scoret to av målene.

Grigg er hovedperson i verdens kanskje mest smittende supportersang «Will Grigg's on fire». Den ble en farsott under Nord-Irlands deltakelse i EM-sluttspillet i 2016, selv om Grigg ikke fikk spille et eneste minutt.

Stoke måtte avslutte onsdagens kamp med ti mann. I det 78. minutt fikk Ashley Williams sitt andre gule kort.

Etter fire kamper har Stoke bare to poeng og ligger tredje sist på tabellen. Leeds topper med ti poeng. Den gamle storheten flyr høyt i sesongstarten under Marcelo Bielsas ledelse.

