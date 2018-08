Snart er Ullevaal-gresset klart for Lagerbäcks EM-jakt

NTB Sport

Denne uken jobber banemannskap for fullt med å rulle ut det nye gresset.

– Ullevaal-gresset i fjor var av ypperste klasse. Banesjef Hilde (Taklo Knutzen) og hennes medhjelpere gjør en veldig bra jobb. Jeg er helt sikker på at de sørger for at gresset er perfekt før vår første kamp i Nations League mot Kypros og vi skal gjennomføre våre første landslagstreninger på Ullevaal, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i en SMS til NTB.

Det gamle Ullevaal-gresset hadde vært i bruk siden 2009. Gresset kommer som sist fra en produsent i Nederland.

En svensk torvprodusent er hentet inn for å legge selve underlaget på plass. De har til vanlig ansvaret for gresset på Friends Arena i Solna utenfor Stockholm. Der skiftes gresset jevnlig ut. Hele 20 semitrailere har tatt turen fra Nederland med gressrullene som er i ferd med å legges.

– Det legges på gjødsel for å få god vekst. I prinsippet kunne man spilt på det i morgen, for det sitter veldig godt. Med en halvannen uke «prepping» av gresset, blir dette veldig bra. Alt er i rute til høstens kamper, lover kommunikasjonssjef Yngve Haavik i Norges Fotballforbund.

Da Vålerenga spilte sine hjemmekamper på Ullevaal stadion, ble gresset i fem år på rad kåret til beste underlag i Eliteserien.

Norge innleder Nations League hjemme mot Kypros 6. september.

Mange var spent på hvordan det ville gå med Ullevaal-gresset etter sommerens motorshow og ishockeykamp på arenaen, men planen var hele tiden å bytte ut det snart ti år gamle gressteppet.

