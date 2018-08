Offensiv Tiger forventer snarlig seier

NTB Sport

42-åringen føler seg i så god form at han tillater seg å forvente at den etterlengtede turneringsseieren står for døren.

– Jeg kan merke at neste seier kommer snart. Jeg vet ikke når eller hvor, men jeg nærmer meg, sier golfstjernen.

– Jeg har vært i nærheten av en seier i to av de tre siste turneringene jeg har deltatt i. Så neste gang jeg har mulighet til å vinne, skal jeg gripe den, sier Woods.

Tiger Woods har vunnet 106 turneringsseire som profesjonell. I år har han to andreplasser som beste resultat, og fem ganger har han vært blant de ti beste.

Dersom neste seier skal komme allerede i neste turnering kan han vente seg hard konkurranse. Kommende helg starter The Northern Trust, som er den første av fire turneringer i sesongfinalen på PGA-touren.

