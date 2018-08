Henriksen og Hull klatret etter snuoperasjon

NTB Sport

Hull sto i fare for å stå seiersløse etter fire spilte kamper, men klatret i stedet til 16.-plass på tabellen. Det gir grunn til optimisme etter en tung start på sesongen.

Ett fattig poeng var fasiten foran tirsdagens bortekamp i Yorkshire.

Der så det også ille ut innledningsvis. Kun 16 minutter var spilt da Rotherham-kaptein Richard Wood stanget hjemmelaget i ledelsen etter et presist slått hjørnespark. Hull slo imidlertid tilbake ved Jackson Irvine rett før halvtimen var spilt, og kort før pause satte Fraizer Campbell inn 2-1-målet etter et godt innlegg av Eric Lichaj.

Kun to minutter ut i annen omgang punkterte Hull langt på vei kampen. Jackson Irvine var våkent framme på lengste stolpe og scoret sitt annet mål for kvelden.

Jamie Proctor tente riktignok håp om Rotherham-poeng med sin redusering kvarteret før slutt, men nærmere poeng kom ikke hjemmelaget.

Markus Henriksen bar igjen kapteinsbindet og spilte hele kampen for Hull.

Uavgjort toppkamp

I motsatt ende av tabellen seiler Leeds og Swansea i medvind. Begge har ambisjoner om en retur til Premier League og har fått en meget god start på prosjektet. Tirsdag ble det 2-2 i det som var en tidlig toppkamp i mesterskapsserien.

Oliver McBurnie scoret to ganger for Swansea og så lenge ut til å bli matchvinner. Ti minutter før full utlignet imidlertid Pablo Hernandez til 2-2 og sørget for at Leeds er serieleder med fire kamper spilt.

Middlesbrough har samme antall poeng, men er bak på målforskjell. Swansea følger på tredjeplass, to poeng bak tetlagene.

Frank Lampard feiret sin første seier som manager da Derby slo Ipswich 2-0.

McClaren i fare

For den tidligere storklubben Queens Park Rangers ser situasjonen svært dyster ut etter 0-3-tapet for Bristol City tirsdag. London-klubben er tabelljumbo, står uten poeng og har sluppet inn 13 mål på de fire første kampene. Manager Steve McClaren sitter utrygt.

– Det har ikke vært en god start, men jeg visste at dette er en tøff jobb og at vi ikke vil fikse dette over natten. Jeg har tenkt å få det gjort, og jeg vil be supporterne om tålmodighet, sa McClaren.

Han svarte ubetinget ja på spørsmålet om han er rett mann for jobben.

