Fortvilet McClaren med bønn til fansen etter QPRs krisestart

Det toppet seg etter 1-7-tapet mot West Bromwich i helgen. Fansen viste ingen nåde med trenerveteranen under hjemmetapet (0–3) i Championship mot Bristol City tirsdag.

QPR er uten poeng etter fire kamper og ligger helt sist på nivå to i engelsk fotball. Målforskjellen er stygge 2–13.

– Jeg visste at dette ville bli en tøff jobb og at ting ikke ville snu over natten, sier den tidligere engelske landslagssjefen.

– Det (å bli buet ut) er blitt vanlig i disse dager. Det er slik fansen reagerer, og det er helt normalt, fortsetter en presset McClaren.

Selv etter skrekkstarten er ikke QPR avhengt. En rekke lag har slitt i sesonginnledningen.

– Beskjeden til fansen, og jeg vet at det ikke er lett for dem, er at de må vise litt tålmodighet. Er jeg bestemt på å få orden på dette? Ja, sier McClaren.

QPR sliter etter brudd på de økonomiske fairplay-reglene. Det setter en stopp for dyre spillerkjøp. I stedet må Loftus Road-laget låne forsterkninger.

– Tro meg, dersom eierne hadde kunnet bruke penger, så hadde de gjort det. Men vi må forholde oss til restriksjonene vi er underlagt. Vi må forholde oss til lånemarkedet og spillere uten kontrakt. Vi håper å få på plass en eller to nye spillere innen lørdag, sier trenerveteranen.

57-åringen har tidligere trent klubber som Middlesbrough, Twente, Wolfburg, Nottingham Forest, Derby og Newcastle.

