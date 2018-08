Arsenal-legende ba Fred velge United

NTB Sport

25 år gamle Fred røper selv i et intervju med Uniteds nettsider at agenten og landsmannen Gilberto Silva mente United var det beste valget for hans del.

Byrival Manchester City, det franske mesterlaget Paris Saint-Germain og flere kinesiske klubber skal også ha vært interessert i midtbanespillerens underskrift.

Etter å ha snakket med United-manager José Mourinho skal imidlertid Fred ha blitt overbevist om at United var det rette klubbvalget. Gilberto Silva skal ha ment det samme.

– Han (Silva) skrøt veldig av klubben, og etter at han hadde snakket med José Mourinho og andre United-ledere, ble vi sammen enige om at jeg skulle hit. Vi mente det var et bra klubbskifte, sier Fred.

41 år gamle Silva var del av Arsenal-mannskapet som fikk tilnavnet «The Invincibles» etter å ha gått gjennom 2003/04 uten tap. Han bidro også til at Brasil ble verdensmestre i 2002.

Fred sier den tidligere Premier League-profilen var og er en usedvanlig viktig støtte for ham, all den tid han kjenner engelsk fotball godt.

– Gilberto er en topp fyr, og han betyr mye for meg, sier midtbanespilleren.

