Tromsø bekrefter Vuk-utlån

NTB Sport

Det bekrefter Tromsø på sitt nettsted tirsdag.

– Det ser ut til at et utlån i høst kan være det beste for alle parter. Slobodan får komme i gang på nytt i gamleklubben og vi sparer lønnskostnader. Så håper vi på at han spiller mye for dem for å sette fart igjen på karrieren, enten det blir i TIL eller en annen klubb neste år, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Vuk kom til Tromsø fra den slovenske klubben for rundt én million kroner foran 2017-sesongen.

– Jeg er glad for at jeg får denne muligheten. Klubben har solgt en spiss og trengte en ny. Jeg var der i seks år og kjenner klubben derfor svært godt. Det vil bli lett for meg å tilpasse meg. Så nå håper jeg at jeg holder meg frisk og får mange sjanser på banen, sier Vuk.

Spissen har bare vært med i tre seriekamper fra start på to sesonger i Tromsø. 28-åringen har scoret to seriemål denne sesongen, til tross for kun én kamp fra start.

– Jeg ga aldri opp, selv om jeg spilte lite eller var skadd. Kommer jeg tilbake, så vil jeg gjøre det samme. Jeg er typen som aldri gir meg. Nå får vi se hva som skjer i Slovenia, sier TIL-spissen.

Vuk har kontrakt med Tromsø ut 2019-sesongen.

