Thomas Doll ferdig i Ferencvaros

Den 52-årige tyskeren ble trener i Budapest-klubben før jul i 2013. Under hans ledelse ble det seriegull i 2016 og tre strake cuptitler i 2015, 2016 og 2017. For to år siden ble han kåret til årets trener i Ungarn.

Ferencvaros topper i øyeblikket tabellen i ungarsk eliteserie, men klubben ble i juli slått ut av Maccabi Tel Aviv allerede i 1. kvalifiseringsrunde til europaligaen. Den israelske klubben møter denne uken Sarpsborg i avgjørende runde i kampen om gruppespill.

Thomas Doll spilte i sin aktive karriere for en rekke klubber i Tyskland og Italia, og han fikk landskamper både for Øst-Tyskland og for Tyskland etter gjenforeningen.

