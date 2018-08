Tennisekspert: – Bare et tidsspørsmål før Ruud er en topp 100-spiller

NTB Sport

Tidligere i år tok 19-åringen fra Snarøya seg til hovedrunden i både Australian Open og Roland-Garros, men misset i sommerens Wimbledon-turnering.

Får Ruud det til å klaffe over tre kamper i New York, vil han ha kvalifisert seg for sin tredje Grand Slam av fire mulige i år. Første motstander er den italienske veteranen Andrea Arnaboldi. 30-åringen er rangert som nummer 180 i verden.

– Jeg anser det som sannsynlig at han greier det igjen. Han har nå noen gode erfaringer med å gjøre det bra i de store turneringene, og det er tydelig at han er litt ekstra på når han spiller der, sier Francke til NTB.

Har nivået inne

Ruud har et uttalt mål om å bryte seg inn blant verdens 100 beste tennisspillere. 108.-plassen fra juni i fjor er hans høyeste rangering på ATP-rankingen. I dag er han nummer 143.

– Jeg tror det bare er et tidsspørsmål før han blir en topp 100-spiller. Hadde han hatt litt mer stang inn i år, kunne han kanskje vært det allerede. Han er bare 19 år, og det tar tid å forbedre småting. Tempomessig mot de aller beste har han fortsatt litt å gå på, mener Francke.

Eurosport-veteranen mener Ruud vil oppnå 100-milepælen om han holder seg skadefri og finner flyten i turneringene han spiller.

– For meg ser det ut som han har et nivå og et tempo som er bra nok til det. Han er slitesterk.

Variabelt

Onsdag går Ruud løs på den første kvalifiseringskampen i US Open. Norges beste tennisspiller har ikke hatt en helt optimal oppladning.

– Det har vært litt varierende resultater i Challenger-turneringene han har spilt. Der har han gått på noen litt pinlige tap og ikke samlet noe særlig med poeng, sier Francke og fortsetter:

– Han tok seg til kvartfinale i Båstad på grus (slo blant annet meriterte David Ferrer), men har ikke gjort noe særlig etter det. Han har for så vidt spilt ganske brukbart, men det har vært litt stang ut samt noen svake kamper og noen dårlige trekninger.

Hardcourt-utfordringer

Francke tror Ruud er like godt forberedt til US Open som foran årets tre foregående Grand Slam-turneringer, men på hardcourt har han ikke vært like solid som tidligere i sesongen.

– Kanskje er selvtilliten noe dårligere denne gangen. Han har vunnet lite på hardcourt i det siste, og det gjør meg litt skeptisk.

Den tidligere tennisspilleren krysser fingrene for at Ruud finner tilbake til hardcourt-formen han hadde under Australian Open. Da tok Snarøya-gutten seg til 2. runde.

På Eurosport får seerne høre Francke kommentere Ruuds US Open-kvalifisering. Hovedrunden starter førstkommende mandag.

(©NTB)