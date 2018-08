PSV med langt steg mot mesterligaen

NTB Sport

Gastón Pereiro, Hirving Lozano og Donyell Malen scoret for den nederlandske seriemesteren i Hviterussland. Laget kom tidlig under da finske Jasse Tuominen scoret, og BATE var klart best inntil Pereiro utlignet på straffespark.

Lozanos scoring etter en time så ut til å bli vinnermålet inntil superveteranen Alexander Gleb (37), med fortid i blant andre Arsenal og Barcelona), utlignet to minutter før full tid.

En spiller i motsatt ende av karrieren sørget for at gjestene vant likevel. 19-årige Malen spilte sin første europacupkamp og scoret sitt aller første mål for PSVs førstelag. Dermed vant klubben for første gang på 11 europacupkamper.

Også greske PAOK har et svært godt utgangspunkt, etter at den egyptiske landslagsspilleren Amr Warda utlignet til 1-1 i bortekampen mot Benfica. Den portugisiske storklubben tok ledelsen da Pizzi scoret på straffespark på overtid i første omgang, men laget må prestere i Thessalonika om den skal bli med i mesterligaen for niende år på rad.

Salzburg, uten skadde Fredrik Gulbrandsen (lår), spilte 0-0 borte mot Røde Stjerne i Beograd. Kampen ble spilt for tomme tribuner som straff for tribunerasisme fra vertenes tilhengere.

Selv om Salzburg unngikk tap, ble det intet bortemål, og det østerrikske mesterlaget må vinne hjemme for å ta seg til mesterligaens gruppespill.

Onsdag spilles ytterligere tre kamper i siste kvalifiseringsrunde. Neste uke avgjøres hvilke seks lag som slutter seg til de 26 direktekvalifiserte i gruppetrekningen.

Gulbrandsen er eneste nordmann i et lag i 4. kvalifiseringsrunde. Erling Haaland slutter seg til Salzburg etter den norske sesongen.

