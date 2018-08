NTB Sport

Norges Fotballforbund skriver på sitt nettsted at avgjørelsen om å støtte Ceferin ble tatt under et møte for de nordiske fotballforbundene i Helsingfors i helgen. Alle de seks nordiske forbundene skal stemme på Ceferin.

– Hvert enkelt forbund har nå sendt et brev til UEFA-administrasjonen hvor det fremgår at de støtter Ceferins kandidatur, skriver NFF.

UEFAs presidentvalg skjer i Roma 7. februar neste år. Presidentperioden varer i fire år.

