Hodgson raser mot teatralsk Salah

Sent i første omgang gikk forrige sesongs toppscorer i Premier League over ende i feltet etter nærkontakt med Crystal Palace-spiller Mamadou Sakho.

Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket, og James Milner omsatte det i mål.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson var rasende etter kampen.

– Min frustrasjon kommer av at jeg ikke synes det var straffespark. Det gir grunn til vrede og skuffelse, sa Hodgson.

– Jeg har vært i fotballen i lang tid. Hvis det var et straffespark så har spillet endret seg til noe ugjenkjennelig, la han til.

Manageren ergret seg over at det han kaller en dommerfeil hjalp Liverpool til seier på et tidspunkt hvor Crystal Palace så sterke ut.

– Sakho er forsvarsspiller, og han er nødt til å prøve og forsvare. Han er på ingen måte ute etter å lage et straffespark. Liverpool fortjente ikke å ta ledelsen, sa Hodgson.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ønsket ikke å kommentere beskyldninger om skuespill fra Salah.

– Jeg har ikke spurt Mo (Mohamed Salah) om det. Jeg så det ikke. Det lignet et straffespark, men jeg aner ikke, sa Klopp.

