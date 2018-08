Balotelli vraker Marseille og blir i Nice

NTB Sport

Nice bekrefter at avtalen er signert i en pressemelding sent mandag kveld.

Spissen har vist sterk form hos Nice og har notert seg for 43 mål for klubben. Det har ført til at han har gjort comeback på det italienske landslaget.

Nice har fått en treg start denne sesongen under den nye treneren Patrick Vieira med tap mot Reims og uavgjort mot Caen.

Balotellis valg om å signere ny kontrakt er en etterlengtet opptur.

– Etter nøye vurdering har Balotelli valgt å bli hos Nice, skriver klubben i en uttalelse.

– Den italienske landslagsspilleren har gitt uttrykk for sitt ønske til klubbledelsen. Spissen vil bli her en tredje sesong. Avtalen ble signert av alle parter mandag kveld.

Balotelli har også blitt koblet til Roma og Napoli i Serie A, men det var hos Ligue 1-konkurrent Marseille interessen var størst.

Nice var raskt ute med å komme med et stikk til sine rivaler i Sør-Frankrike.

– Situasjonen er tilbake til normalen etter at starten av sommeren ble gjort komplisert av en annen klubb fra sør i Frankrike, skrev klubben.

– Enkelt og klart. Akkurat som et av Super-Marios angrep, avsluttet den.

(©NTB)